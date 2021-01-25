Бизнесмена осудили за взятку вице-спикеру Петросовета Валерию Матвееву

Предпринимателя осудили в Петрозаводске за дачу взятки вице-спикеру Петросовета Валерию Матвееву. Суд признал руководителя строительной компании Александра Ивина виновным в коррупции. О приговоре сообщили прокуратура и карельский Следком.

По сообщению надзорного органа, с октября 2018 года по май 2019 года Ивин через посредника передал заместителю председателя Петросовета более 1,9 миллиона рублей. При этом общая оговоренная сумма взятки составляла 4 миллиона рублей. Матвеев, используя свое должностное положение, организовал в интересах строительной фирмы повторные публичные слушания, на которые выносился вопрос разрешить фирме использовать земельный участок под строительство. Но обеспечить нужный результат депутату не удалось. Ивин вину признал и заключил досудебное соглашение. Суд учел эти обстоятельства и приговорил бизнесмена к трем годам колонии строгого режима и штрафу в 12 миллионов рублей.

Ранее в столице Карелии был осужден Матвеев. Его приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.