25 января 2021, 16:33
Происшествия

Фургон разбился о столб на трассе «Кола» в Карелии

Спасателям из села Коткозеро пришлось отключать аккумулятор

Жесткая авария с участием фургона «Газель» произошла сегодня, 25 января, на трассе «Кола», сообщает паблик пожарной охраны Олонецкого района. 

Сообщение о дорожном инциденте, в результате которого транспортное средство столкнулось с фонарным столбом, поступило к спасателям в 12:18. Судя по фото, столб не разрубил фургон пополам, но машине крепко досталось.

На место аварии выезжал личный состав ОП ПЧ-35 по охране села Коткозеро.

Спасатели осмотрели место ДТП и отключили аккумуляторную батарею. (фото vk.com)

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ДТП
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новости Карелии
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«Кола»