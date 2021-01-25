Фургон разбился о столб на трассе «Кола» в Карелии

Жесткая авария с участием фургона «Газель» произошла сегодня, 25 января, на трассе «Кола», сообщает паблик пожарной охраны Олонецкого района.

Сообщение о дорожном инциденте, в результате которого транспортное средство столкнулось с фонарным столбом, поступило к спасателям в 12:18. Судя по фото, столб не разрубил фургон пополам, но машине крепко досталось.

На место аварии выезжал личный состав ОП ПЧ-35 по охране села Коткозеро.

Спасатели осмотрели место ДТП и отключили аккумуляторную батарею. (фото vk.com)