Билл Гейтс предсказал новую пандемию хуже коронавируса

65-летний американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс предрек новую страшную пандемию. По его мнению, мир еще не готов к следующей пандемии, которая может оказаться в десять раз хуже, чем ситуация с COVID-19.

«Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - есть много того, что можно сделать»,

- сказал один из богатейших людей планеты в интервью газете Süddeutsche Zeitung, пишут «Известия».

Предприниматель, считает, что коронавирус стал частью повседневной жизни, подобно землетрясениям и торнадо. Тем не менее государствам необходимо обеспечивать защиту от подобных событий.

«Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже», - считает американец. (фото cnews.ru)