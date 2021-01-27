27 января 2021, 20:03
Мир

Билл Гейтс предсказал новую пандемию хуже коронавируса

По мнению американского предпринимателя, следующая пандемия может оказаться в десять раз хуже ситуации с ковидом

65-летний американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс предрек новую страшную пандемию. По его мнению, мир еще не готов к следующей пандемии, которая может оказаться в десять раз хуже, чем ситуация с COVID-19.

«Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - есть много того, что можно сделать»,

- сказал один из богатейших людей планеты в интервью газете Süddeutsche Zeitung, пишут «Известия».

Предприниматель, считает, что коронавирус стал частью повседневной жизни, подобно землетрясениям и торнадо. Тем не менее  государствам необходимо обеспечивать защиту от подобных событий.

 «Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже», - считает американец. (фото cnews.ru)

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Microsoft
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