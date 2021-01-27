Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за устаревших смартфонов

Поклонников «бондианы» ждет разочарование. Премьеру новой ленты «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли вновь переносят. Предположительно, на октябрь 2021 года.

Зрители должны были увидеть шпионский боевик еще в 2019 году, но премьера откладывалась. На сей раз в качестве причины переноса называются устаревшие смартфоны Nokia, передает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Финская компания является одним из рекламных партнеров фильма. Главный противник должен был пользоваться смартфоном Nokia 8.3 5G. Но смартфоны успели устареть, а финны якобы захотели переснять моменты со своими гаджетами. На замену им добавят новинки Nokia. (фото esquire.ru)