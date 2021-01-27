Ученые выяснили, что послеобеденный сон улучшает работу мозга

Китайские ученые решили выяснить, что представляет собой дневной сон для организма, сообщает сайт incrussia.ru.



Является ли дневной отдых защитной реакцией мозга, пытающегося предотвратить снижение когнитивных способностей, или же это один из симптомов деменции — заболевания, которым страдает каждый десятый в возрасте старше 65 лет, то есть, иными словами, старческого слабоумия.

Люди, которые регулярно спят после обеда, лучше остальных проходят тесты на ориентирование, внимание, способность к решению проблем, беглость речи и рабочую память, выяснили ученые из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун. Результаты исследования опубликованы в журнале General Psychiatry.

Авторы протестировали 2214 человек старше 60 лет, проживающих в крупных городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Сиань. 1534 из них регулярно спали после обеда, а 680 — нет.

Средняя продолжительность ночного сна в обеих группах составляла около 6,5 часов, а дневного — от пяти минут до двух часов. Также ученые учитывали, как часто в течение недели спали опрошенные — один-два раза или каждый день.

Все участники прошли серию медицинских осмотров, включая тест MMSE на наличие деменции. Ученые оценивали навыки зрительно-пространственного восприятия, рабочую память, объем внимания, способность к решению проблем и беглость речи.

Показатели когнитивных способностей по результатам теста MMSE оказались значительно выше у тех, кто регулярно спал днем. Кроме того, короткие (не более 30 минут) и частые (четыре раза в неделю) периоды послеобеденного отдыха снижают риск развития болезни Альцгеймера на 84%, говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что их исследование относится к категории наблюдательных, то есть доказывает, что дневной сон и здоровье мозга связаны, но не выявляет причину этой связи.

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