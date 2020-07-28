Билеты на перелет в Турцию резко взлетели в цене

Авиабилеты из России в Турцию резко взлетели в цене после заявления об открытии авиасообщения с этой страной в августе, сообщают «Известия».

Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, цены на билеты из российской столицы туда выросли на 42%, а в Стамбул — на 30% по сравнению с прошлым годом.

За первый уикенд направление Москва–Анталья поднялось на первую позицию по популярности, на него приходится 12% всех бронирований.

Между тем, к списку стран и городов, куда могут вылететь россияне: Занзибар, Лондон, Анкара и Стамбул (с 1 августа) и Анталья, Бодрум и Даламан (с 10 августа) в ближайшее время могут добавиться две или три страны.

По информации ТАСС, это будут Мальдивы и Южная Корея, по версии РБК это будут те же Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. Последние, как пишет издание, были готовы принимать россиян еще с 15 июля.

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД Денис Микерин заявил, что Россия в течение ближайшего времени расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение.