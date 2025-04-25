25 апреля 2025, 09:22
Безнадзорных животных будут отлавливать на юге Карелии
В Олонецком районе организуют отлов собак
Фото: unsplash.com / Gourav Phulwaria
В Олонецком районе с 28 апреля начинается отлов безнадзорных животных. Об этом сообщает паблик администрации района.
Мероприятия будут проведены сотрудниками республиканского центра ветеринарии и консультирования. Отловленные собаки будут вывозиться в Петрозаводск, на Шуйское шоссе, 24.
Владельцам питомцев еще раз напомнили о недопустимости самовыгула собак. Это может привести к печальным последствиям. © «Петрозаводск говорит»