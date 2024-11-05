05 ноября 2024, 06:30
Без снега, но с гололедицей - жителям Карелии рассказали о погоде
Прохладную погоду обещают 5 ноября
Во вторник, 5 ноября, в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, рассказали синоптики гидрометцентра. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0, -2.
В Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4, +1.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви днем -1;
В Кондопоге днем 0;
В Олонце днем +1;
В Сегеже днем -2;
В Сортавале днем +2. // фото «Петрозаводск говорит»