Без снега, но с гололедицей - жителям Карелии рассказали о погоде

Во вторник, 5 ноября, в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, рассказали синоптики гидрометцентра. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0, -2.

В Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4, +1.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви днем -1;

В Кондопоге днем 0;

В Олонце днем +1;

В Сегеже днем -2;

В Сортавале днем +2. // фото «Петрозаводск говорит»