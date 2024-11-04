О погоде в начале короткой рабочей недели рассказали синоптики

О погоде в начале короткой рабочей недели в Карелии и Петрозаводске рассказали синоптики гидрометцентра.

5 ноября в карельской столице облачно с прояснениями. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6, днем 0, -2. Атмосферное давление будет расти.

В регионе тоже облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью -3, -8, местами до -12, днем -4, +1.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -3, днем -1;

В Кондопоге ночью -4, днем 0;

В Медвежьегорске ночью -5, днем -1;

В Олонце ночью -4, днем +1;

В Пудоже ночью -6, днем -1;

В Сегеже ночью -5, днем -2;

В Сортавале ночью -1, днем +2;

В Суоярви ночью -5, днем -1. // фото «Петрозаводск говорит»