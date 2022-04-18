Без паники. Какое будущее ждет карельскую форель без западных кормов? 

Текст и фото: Антонина Кябелева

Из продуктов питания Карелия полностью может обеспечить себя только рыбой. В последнее десятилетие форелеводство в республике продемонстрировало резкий рывок. Если в 2009 году было выращено 12,8 тысячи тонн товарной форели, то в 2020 году – уже более 36 тысяч тонн. Карелия, по оценкам специалистов, поставляет на внутренний российский рынок более 70 процентов форели.

Как экономические санкции повлияют на многочисленные форелеводческие хозяйства Карелии? Не секрет, что карельские предприниматели зависят от поставок импортных кормов, которые не только дорожают вместе с изменением курса рубля, но их все сложнее доставить в Россию из-за отказа западных компаний сотрудничать с нашей страной и транспортной блокады.

Жители Карелии, наверное, уже заметили, что в последние несколько месяцев цены на рыбу резко пошли вверх. Причем подорожали не только форель, красная икра, но и сиг, судак. На днях я наблюдала в магазине характерную для последнего времени сцену. Две пенсионерки поинтересовались, сколько стоит хиленький сижок – последний оставшийся на прилавке. Услышав, что сиг продается по 780 рублей за килограмм, женщины громко усомнились в умственных способностях продавцов. Те ответили, что они тут не причем и сами пребывают от цен в шоке. Мы попытались выяснить, как форелевые хозяйства планируют выживать в условиях экономических санкций.

Руководитель Карельского союза форелеводов Андрей Коледа отметил, что около 90 процентов кормов, которые использовали рыбоводные хозяйства республики, были иностранного производства. Очевидно, что нынешняя ситуация для форелеводства является стрессовой. По словам Коледы, с российского рынка ушли основные игроки — финские и датские компании.

«Одновременно с этим другие западные компании прикладывают усилия, чтобы продолжить поставки. Я искренне надеюсь, что не придется говорить о стопроцентном уходе с рынка иностранных компаний. С другой стороны, нам всем нужно будет крепко подумать и понять, что рассчитывать на западные корма в том объеме, к которому мы привыкли, конечно, не стоит»,

- сказал руководитель союза.

Он не исключает, что в любой момент правительства стран, которые продолжают поставки, могут запретить торговать с Россией. К примеру, сейчас еще можно получить корма из Испании. Но что будет завтра, никто не знает.

Могут возникнуть и проблемы с доставкой грузов на территорию России. Хотя пока, утверждает Андрей Коледа, логистические проблемы решены.

«Мы живем в режиме неопределенности. Все стараются что-то придумать, но как будет по итогу, непонятно»,

- сказал он.

Чем же планируется заместить продукцию традиционных поставщиков из Финляндии и Дании? Андрей Коледа рассказал, что есть договоренности с белорусскими компаниями, которые в этом году готовы выделить Карелии от 5 до 10 тысяч тонн кормов. При этом годовая потребность форелеводов республики составляет порядка 50 тысяч тонн. Придется приобретать корма и у отечественных производителей.

Не секрет, что отечественные корма форелеводы Карелии приобретали крайне неохотно из-за их низкого качества. В ситуации, когда выбирать будет особо не из чего, придется переводить рыбу на отечественную «диету». Насколько это повлияет на качество конечной продукции?

«Я искренне надеюсь, что отечественные производители не будут пользоваться монопольной ситуацией на рынке», - сказал Андрей Коледа. Он добавил, что иностранные корма не должны полностью исчезнуть с рынка, и конкуренция останется. Сейчас идут переговоры о поставке кормов с Ираном, который является крупнейшим в мире производителем форели.

«Даже если будут какие-то скачки по качеству в этом году, через какое-то время ситуация стабилизируется»,

- считает руководитель союза форелеводов.

На место западных производителей кормов могут прийти компании из Ирана, Турции, Армении.

«Идет трансформация рынка. Посыпать голову пеплом точно не нужно. Нужно работать в новых реалиях»,

- сказал Коледа.

Он отметил, что у крупных компаний на первые два-три месяца есть и запасы кормов, и посадочный материал. У мелких хозяйств ситуация иная. По его словам, сейчас важно помочь небольшим форелеводческим предприятиям. Цены на западные корма увеличились в среднем на 20 процентов. Российские корма, по словам Андрея Коледы, «несильно подорожали», так как ингредиенты были приобретены заранее, до начала спецоперации на Украине. «В дальнейшем я прогнозирую, что они тоже будут расти в цене. В первую очередь из-за того, что растут в цене ингредиенты», - сказал он.

На условиях анонимности комментарий нашему изданию дал предприниматель, давно занимающийся разведение рыбы. «Мы давно предупреждали карельское правительство о жесточайшей зависимости наших хозяйств от импортных кормов, импортного посадочного материала. Мы постоянно говорили о том, что необходимо диверсифицировать это направление. Но так ничего и не было сделано», - сказал предприниматель. По его словам, даже в российские корма входят импортные ингредиенты. При этом они не выдерживают конкуренции с западной продукцией.

«Импортные корма лучше усваиваются, у них выше эффективность, они меньше вреда наносят окружающей среде. Качество российских кормов сильно отстает. На западе работают целые институты, а у нас остановили даже те работы, которые проводились в 70-80-х годах прошлого века»,

- сказал форелевод.

По его словам, последние четыре-пять лет у карельских форелеводческих хозяйств наблюдались проблемы с поставками качественных кормов, и в течение сезона рыба получала корма от 3-5 разных производителей. Давать прогнозы о том, что будет с карельским форелеводством, мой собеседник принципиально отказался:

«Ничего хорошего ждать не приходится. За последние двадцать лет такого еще не было».

Усугубляет ситуацию то, что поставщики кормов стали требовать стопроцентную предоплату. Не добавляют устойчивости и постоянные скачки курса иностранных валют. Предприниматель не исключает, что далеко не все хозяйства переживут грядущий сезон.

Проблемы, с которыми столкнулись карельские форелеводы, недавно обсуждали на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике. Министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов сказал, что необходимо заместить примерно 85 процентов всего объема кормов, которые ранее поставляли Финляндия, Дания и Норвегия. Выход он видит в увеличении поставок российских кормов. Прежде всего от белгородского предприятия ООО «Лимкорм». Но объем производства белгородской компании ограничен, так как она, в свою очередь, зависит от поставок рыбной муки.

Единственный в Карелии завод по производству кормов выпускает всего 4 тысячи тонн в год и обеспечивает продукцией собственное форелевое хозяйство. По оценке министра, даже двухкратное увеличение объема производства не решает проблему обеспечения кормами форелеводов республики.

«Мы сейчас ведем переговоры со всеми российскими производителями и в значительной степени рассчитываем на возможности белорусской национальной биотехнологической корпорации»,

- сказал Лабинов.

Мощности белорусской корпорации составляют 100 тысяч тонн, но она испытывает дефицит рыбной муки. По словам министра, идут переговоры с Росрыболовством о том, чтобы перенаправить в Белоруссию дальневосточную рыбную муку, которая традиционно шла в страны Юго-Восточной Азии. Лабинов не исключает, что корма придется закупать в Иране и Турции. Но для этого необходимо преодолеть многочисленные согласования, связанные с соблюдением ветеринарных требований и норм биологической безопасности.

«Я могу сказать, что риска физического необеспечения кормами нет. Остается только вопрос ценовой. Цена будет определяться логистическими тратами и курсом валют»,

- сказал Лабинов.

По его наблюдениям, среди форелеводов «паники нет», все пребывают в активном поиске товара. В Карелии субсидировались короткие кредиты на приобретение отечественных кормов. Но так как желающих кормить рыбу отечественными кормами было немного, выделенные на это лимиты использовали незначительно. Лабинов предположил, что в нынешней ситуации данная мера господдержки будет более востребованна.

Руководитель предприятия по разведению форели ООО «Тари Бари» Константин Дмитриев оценил ситуацию с обеспечением кормами как серьезную. Он отметил, что те компании, у которых карельские форелеводы до недавних пор приобретали корма, выпускали их десятилетиями в соответствии с современными технологическими и научными разработками.

«Сейчас мы будем этого лишены. Поэтому не придется удивляться, если мы получим меньше объема биомассы к реализации в следующем году. И связано это будет с тем, что на этих кормах вряд ли мы получим такие же привесы и такие же результаты», - сказал Дмитриев.

Сезон для форелеводов начинается в мае, когда ослабленную за зиму рыбу нужно усиленно кормить качественными кормами. Судить о том, насколько карельские форелеводы смогли «переориентироваться», можно будет не раньше октября. К тому времени станет понятно, не станет ли цена на карельскую форель разорительной для жителей республики.