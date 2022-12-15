Бесплатно тестировать на грипп будут в поликлиниках и больницах

Тестирование на инфицирование вирусами гриппа или ОРВИ начнут проводить в поликлиниках и больницах. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили на сайте правительства РФ.

Тесты будут делать бесплатно, в рамках программы ОМС, но при наличии показаний.

- Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Оно позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение,

- сказано в документе.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что хотя грипп и распространяется по стране, вводить ограничения из-за этого не планируют. // фото: freepik.com