15 декабря 2022, 13:42
Бесплатно тестировать на грипп будут в поликлиниках и больницах
Тестирование на разные вирусы в России станут делать по полису ОМС
Тестирование на инфицирование вирусами гриппа или ОРВИ начнут проводить в поликлиниках и больницах. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили на сайте правительства РФ.
Тесты будут делать бесплатно, в рамках программы ОМС, но при наличии показаний.
- Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Оно позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение,
- сказано в документе.
Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что хотя грипп и распространяется по стране, вводить ограничения из-за этого не планируют. // фото: freepik.com