15 декабря 2022, 09:36
Немцы едут на зимовку в Калининград
Глава Калининградской области считает, что местные жители могут заработать на европейцах
Высокие цены на коммунальные услуги толкают некоторых жителей Германии на поездки в Россию.
О том, что отдельные граждане европейской страны приезжают переждать зиму в Калининградскую область, сообщил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.
«Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде - это как один месяц где-то в Дюссельдорфе»,
- цитирует главу области издание.
Алиханов заявил, что разговаривал с одним немцем и услышал от него, что тот приехал в Россию перезимовать.
По мнению Алиханова, на этом могут заработать жители региона, которые сдают квартиры в аренду. // фото unsplash.com