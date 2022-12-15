15 декабря 2022, 09:36
Россия

Немцы едут на зимовку в Калининград

Глава Калининградской области считает, что местные жители могут заработать на европейцах

Высокие цены на коммунальные услуги толкают некоторых жителей Германии на поездки в Россию.

О том, что отдельные граждане европейской страны приезжают переждать зиму в Калининградскую область, сообщил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.

«Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде - это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», 

- цитирует главу области издание.

Алиханов заявил, что разговаривал с одним немцем и услышал от него, что тот приехал в Россию перезимовать.

По мнению Алиханова, на этом могут заработать жители региона, которые сдают квартиры в аренду. // фото unsplash.com

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Метки: 
ЖКХ
калининградская область
Антон Алиханов
Германия