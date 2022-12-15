В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли вводить ограничения

Вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне из-за гриппа нет никакой необходимости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Однако в Карелии уровень заболеваемости ОРВИ И COVID-19 повышается. Об этом «Петрозаводск говорит» сообщал ранее. Так за прошедшую неделю было зарегистрировано 320 заболевших коронавирусом и 9649 заболевших ОРВИ.

Как рассказал глава регионального минздрава Михаил Охлопков, это первая волна, которая должна закончится во второй половине декабря. Но впереди еще две, и следующая ожидается уже после новогодних праздников. Она обещает быть более жесткой. Поэтому специалисты советуют обезопасить себя масками. // Фото: freepik.