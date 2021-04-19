19 апреля 2021, 17:03
Мир

Беспилотный вертолет Ingenuity совершил первый полет на Марсе

Полет аппарата NASA занял всего 40 секунд

Рано утром 19 апреля беспилотный вертолет Ingenuity совершил первый полет на Марсе. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США вело прямую трансляцию на YouTube.

Полет занял около 40 секунд. По сообщению РИА Новости, беспилотник поднялся на высоту чуть более трех метров, «завис» и затем опустился обратно на поверхность Красной планеты. Спустя несколько часов данные тестового полета и картинка с ровера Perseverance поступили в командный центр NASA.

Беспилотник прибыл на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance. Атмосфера Марса более разрежена, чем атмосфера Земли, из-за чего мотор должен приложить больше усилий для подъема вверх. Благодаря вертолету Ingenuity специалисты могут изучать горные возвышенности и впадины, до которых не может добраться марсоход. 

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, как жительница Карелии Ольга Филимонова стала инженером в NASA и участвовала в миссии по запуску американского марсохода  Perseverance.

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Метки: 
NASA
Марс
Ingenuity
Perseverance
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