Рано утром 19 апреля беспилотный вертолет Ingenuity совершил первый полет на Марсе. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США вело прямую трансляцию на YouTube.

Полет занял около 40 секунд. По сообщению РИА Новости, беспилотник поднялся на высоту чуть более трех метров, «завис» и затем опустился обратно на поверхность Красной планеты. Спустя несколько часов данные тестового полета и картинка с ровера Perseverance поступили в командный центр NASA.

Беспилотник прибыл на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance. Атмосфера Марса более разрежена, чем атмосфера Земли, из-за чего мотор должен приложить больше усилий для подъема вверх. Благодаря вертолету Ingenuity специалисты могут изучать горные возвышенности и впадины, до которых не может добраться марсоход.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, как жительница Карелии Ольга Филимонова стала инженером в NASA и участвовала в миссии по запуску американского марсохода Perseverance.