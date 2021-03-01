Петрозаводчанка участвовала в запуске марсохода Perseverance

Жительница Карелии стала инженером в NASA и участвовала в миссии по запуску американского марсохода Perseverance, сообщает издание Karelia.news.

На пятом курсе университета петрозаводчанка Ольга Филимонова по программе Au pair уехала в США на год, а в итоге осталась в Америке на совсем.

Девушка пошла учиться в колледж, а затем продолжила обучение в университете University of California Los Angeles (UCLA). Все это время петрозаводчанка углубляла познания в области авиакосмической промышленности. Ей удалось пройти стажировку в Лаборатории реактивных двигателей. В конце концов она, как инженер, работающий в области авиационно-космической техники, оказалась в числе тех, кто запускал марсоход Perseverance.

В проекте Mars 2020 петрозаводчанка должна была собирать и знать вес, гравитационный центр и инерцию каждого компонента космического корабля.

«Очень много аналитической работы входит сюда, так как система управления модуля и многое другое зависит от массовых характеристик. Я также спроектировала и доставила balance masses (прим. – устройство для балансировки массы), которые даже видно на фотографиях марсохода с Марса»,

- рассказала Филимонова.

В настоящее время девушка занята на миссии по запуску космического корабля на спуьник Юритера Европу.

Mars 2020 Rover Mission - миссия NASA в рамках исследования Марса, включающая марсоход и вертолетный дрон, запуск которой был осуществлен 30 июля 2020 года. Посадка на Марс в районе кратера Езеро произведена 18 февраля 2021 года. Марсоход, названный «Персеверанс» (англ. Perseverance, «Настойчивость»), предназначен для астробиологических исследований древней среды на Марсе, поверхности планеты, геологических процессов и истории, в том числе оценки прошлой обитаемости планеты и поиска доказательств жизни в пределах доступных геологических материалов, а также сбора образцов марсианского грунта для последующей доставки их на Землю в рамках миссии Mars Sample Return. (фото karelia.news)