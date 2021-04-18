Неизданный трейлер «Игры престолов» вышел к юбилею сериала

Телеканал НВО выпустил неизданный трейлер финального сезона сериала «Игра престолов», сообщает ИА «Красная весна».

НВО сделал подарок поклонникам к десятилетию выхода первой серии фэнтезийной саги. Премьера первого сезона драматического сериала состоялась на 17 апреля 2011 года, премьера финального сезона - в апреле 2019 года.

Трейлер был опубликован 6 апреля на YouTube. Видео посмотрели 442 415 раз, поставили 3,3 тысячи лайков и 8,1 тысяч дизлайков.

Зрители увидят битву с Королем ночи, путь Дейнерис Таргариен к Железному трону и многое другое. За кадром один из основных персонажей саги Сэмвелл Тарли, которого играет британец Джон Брэдли, рассуждает о смерти.

Телеканал выпустил также интервью с актерами, клипы, различные видео, раскрывающие детали проекта, основанного на цикле произведений «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Посмотреть материалы можно здесь. (фото ria.ru)