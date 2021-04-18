Россия покинет МКС с 2025 года

Россия выйдет из проекта Международной космической станции с 2025 года и создаст свою орбитальную станцию. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА Новости.

В аппарате вице-премьера, комментируя заявление Борисова, напомнили ТАСС, что сроки существования МКС давно истекли, а ее состояние оставляет желать лучшего. Отмечается, что в последнее время все чаще поступает информация о различных неисправностях. Чтобы избежать рисков в случае аварийных ситуаций, нужно провести техническое обследование станции.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции - 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения»,

- комментирует пресс-служба «Роскосмоса». Вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте МКС обсуждался на совещании по космосу у президента 12 апреля. (фото hightech.fm)