27 февраля 2023, 12:00
Беременную лосиху убили в Олонецком районе
Место, где браконьеры разделали животное, запечатлели на видео
В лесу в Олонецком районе обнаружены кровавые следы, фрагмент шкуры лосихи и нерожденный лосенок, а также следы снегохода.
Видеозапись с места, где неизвестные разделались с животным, опубликована в сообществе «Охота в Карелии. Рыбалка в Карелии».
«Сезон бесчеловечного браконьерства начался. Теперь стельная лосиха. Олонецкий район. Прямо рядом с деревней»,
- говорится в комментарии к записи.
«Бойка лося. Самка, зародыш один. Внутренности. Фрагмент шкуры. Заметено уже. Примерно с понедельника на среду, с 21 на 23 число, перед выпадом снега», - говорит мужчина за кадром.
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