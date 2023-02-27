Беременную лосиху убили в Олонецком районе

В лесу в Олонецком районе обнаружены кровавые следы, фрагмент шкуры лосихи и нерожденный лосенок, а также следы снегохода.

Видеозапись с места, где неизвестные разделались с животным, опубликована в сообществе «Охота в Карелии. Рыбалка в Карелии».

«Сезон бесчеловечного браконьерства начался. Теперь стельная лосиха. Олонецкий район. Прямо рядом с деревней»,

- говорится в комментарии к записи.

«Бойка лося. Самка, зародыш один. Внутренности. Фрагмент шкуры. Заметено уже. Примерно с понедельника на среду, с 21 на 23 число, перед выпадом снега», - говорит мужчина за кадром.

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