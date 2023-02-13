В Минприроды РК рассказали, что не так с разрешениями на добычу волков

13 февраля на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии депутаты рассмотрели вопрос о мерах по сокращению волков. Не секрет, что от жителей Карелии традиционно поступает немало обращений о фактах приближения волков к населенным пунктам и нападения на домашних животных. Особенно часто подобные сигналы поступают от жителей Суоярвского, Питкярантского, Пряжинского и Прионежского районов.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Павел Николаевский рассказал, что в 2020 году поступило 38 обращений от жителей республики о встрече с волками, в 2021 году – 29 обращений, в 2022 году – 36 обращений. При этом численность хищников варьируется незначительно. В 2020 году в Карелии насчитывалось 341 особь, в 2021 – 466 волков, в 2022 – 389. Николаевский отметил, что количество добытых волков остается примерно на одинаковом уровне. В 2020 году было добыто 182 хищника, в 2021 году – 191, в 2022 – 183.

Одновременно заместитель министра отметил, что значительно увеличилось количество выданных разрешений на отстрел волков. Если в 2020 году было выдано 1182 таких разрешения, то в 2022 году – уже 3395.

Правда, как показывает статистика, резкое увеличение выданных разрешений никак не повлияло на интенсивность отстрела волков. По словам Николаевского, разрешения на добычу волков браконьеры стали использовать для незаконной охоты на лосей.

С 2023 года в Карелии увеличено вознаграждение за добычу волка с 10 до 15 тысяч рублей. Павел Николаевский рассказал, что обсуждали возможность увеличить награду за отстрел волка до 20 тысяч рублей, как в Коми, но возможности бюджета Карелии оказались недостаточны. При этом депутат Ольга Шмаеник подтвердила, что 15 тысяч рублей не покрывает затраты, которые несут охотники. Она предложила с учетом инфляционных процессов ежегодно пересматривать вознаграждение за добычу волков.

Павел Николаевский поддержал это предложение. По его мнению, существующие в Карелии меры по сдерживанию популяции хищников работают. Он напомнил, что в советские времена в Карелии обитало до 1000 особей волка. Правда, и лосей тогда было значительно больше.

Заместитель министра посоветовал гражданам держать собак в вольерах на огороженной территории, чтобы обезопасить их от нападения волков. По его словам, в Финляндии, где обитает 230-250 особей волка, их жертвами в прошлом году стали 50 собак. // фото unsplash.com