Берег Ладожского озера усыпан мертвыми нерпами

Об экологической беде на Ладожском озере сообщили в паблике «Лахденпохья-Навсегда!». В сообществе опубликованы чудовищные фото и история девушки, которая в субботу совершала поход на байдарке и увидела шокирующую картину.

Во время водного похода вдоль южного берега Ладоги девушка увидела в воде много рыболовных сетей, а когда причалила к берегу, то перед ней предстало чудовищное зрелище. Песчаный берег был усыпан мертвыми животными.

Она насчитала около 12 трупов в разной степени разложения. По словам девушки, внешних травм она не увидела, как и отверстий от пуль. Она предположила, что нерпы могли запутаться в сетях и утонуть, а их трупы достали и выбросили в воду браконьеры, которые пришли за рыбой.

«Так грустно мне стало, до слез, честное слово. Их и так мало, они пугливы. Я живую нерпу в природе видела всего два раза: 10 лет назад у Лахденпохья и в прошлом году, в ноябре у Койонсаари. Теперь я видела много мертвой...»

- написала девушка.

Также по словам девушки, на берегу очень много лопнувших и сдувшихся воздушных шаров, тесемок от них. По мнению авторы, от них также страдает природа.

«Они валяются на песке, висят на прибрежных кустах, путаются в траве. Их просто нереальное количество! Они яркие. Их пытаются есть птицы, животные и рыбы. И все они от этого дохнут». // фото из VK-паблика «Лахденпохья-Навсегда!»