Молодая женщина и ребенок пропали в Карелии

В Питкяранте пропали молодая женщина и ребенок. Информацию о розыске Марины Козловой и Никиты Козлова разместил поисковый отряд «Длинный Берег».

Пропавшие ушли из дома на улице Победы 7 июня, с тех пор от них нет вестей. На женщине были серые джинсы, черная толстовка. В чем был мальчик – не известно.

Поисковики просят всех, кто знает, где могут находиться пропавшие, звонить в полицию по номеру 102 или другим телефонам. // фото vk.com/