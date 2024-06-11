Пригородный поезд задержали из-за сбитого лося

На перегоне «Вирма – Сухое» в Беломорском районе погиб дикий зверь. Лось выбежал на пути перед пригородным поездом «Маленга - Кемь».

Машинист применил экстренное торможение, но поезд все равно наехал на животное. Лось погиб. Диспетчер сообщил о произошедшем в транспортную полицию. Проводится проверка.

По сообщению пресс-службы транспортной полиции, задержка в движении поезда составила 11 минут. // фото «Петрозаводск говорит»