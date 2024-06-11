11 июня 2024, 17:00
Пригородный поезд задержали из-за сбитого лося
На севере Карелии дикое животное выбежало на пути и было сбито насмерть поездом
На перегоне «Вирма – Сухое» в Беломорском районе погиб дикий зверь. Лось выбежал на пути перед пригородным поездом «Маленга - Кемь».
Машинист применил экстренное торможение, но поезд все равно наехал на животное. Лось погиб. Диспетчер сообщил о произошедшем в транспортную полицию. Проводится проверка.
По сообщению пресс-службы транспортной полиции, задержка в движении поезда составила 11 минут. // фото «Петрозаводск говорит»