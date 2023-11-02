Бензин продолжает дешеветь в Карелии

В Карелии продолжается снижение цен на топливо. Это следует из данных, опубликованных Карелиястатом.

Так, за неделю с 24 по 30 октября в республике цены на бензин марки АИ-92 снизились на 1,5%. Бензин марки АИ-95 подешевел на 1,1%, а дизельное топливо - на 0,9%.

Специалисты следят за ценами на топливо в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. Мониторинг ведется еженедельно. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt