Овощи дорожают в Карелии

Карелиястат представил данные об изменении цен на основные продукты в республике за неделю с 24 по 30 октября. Информация опубликована на сайте ведомства.

Так, среди овощей подорожали морковь (7%), помидоры (6,3%), лук (5,5%), огурцы (5%), капуста (1,2%). Подешевел картофель (1,5%). Также упали цены на бананы (9,4%).

Среди других товаров выросли цены на сметану, свинину, рис, соль, сосиски, сардельки (1,5 - 3,4%). Подешевели печенье, макароны, консервы для детского питания (2-6%).

Мониторинг цен на продукты ведется в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Ivan Dostal