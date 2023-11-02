02 ноября 2023, 09:22
ЗАГСы хотят ликвидировать в трех районах Карелии
Функции Органов записи актов гражданского состояния предлагают передать местному самоуправлению
В отдаленных районах республики предлагают закрыть отделы ЗАГС, сообщает РБК.
Оптимизировать предлагают отделения в Лоухском, Муезерском и Калевальском районах. В них меньше чем в других регистрируют браки, разводы, рождение детей и смерти.
Функции, которые выполняют отделения, предлагают передать органам местного самоуправления. Инициатива исходит с Ленина, 19, и внесена в региональный парламент. // фото sandy millar/ unsplash.com