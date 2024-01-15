Бензин начал дорожать в Карелии с первых дней года

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен на топливо в республике за период с 1 по 9 января. Информация приведена на официальном сайте ведомства.

Так, согласно статистике, в первые дни года бензин марки АИ-95 подорожал на 0,9%. Цены на бензин марки АИ-92 выросли на 0,6%. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,5%.

Отмечается, что дизельное топливо при этом подешевело на 0,1%.

Карелиястат еженедельно проверяет цены в трех городах республики - в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Erik Mclean