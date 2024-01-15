15 января 2024, 14:38
Бензин начал дорожать в Карелии с первых дней года
Цены на топливо в республике пошли вверх
Карелиястат опубликовал данные об изменении цен на топливо в республике за период с 1 по 9 января. Информация приведена на официальном сайте ведомства.
Так, согласно статистике, в первые дни года бензин марки АИ-95 подорожал на 0,9%. Цены на бензин марки АИ-92 выросли на 0,6%. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,5%.
Отмечается, что дизельное топливо при этом подешевело на 0,1%.
Карелиястат еженедельно проверяет цены в трех городах республики - в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Erik Mclean