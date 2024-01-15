Прокурор обрушился с критикой на ответственного за ЖКХ в Петрозаводске

С Нового года Петрозаводск буквально сотрясает от коммунальных бед. Люди не часами, а неделями сидят то без воды, то без отопления. Вопрос остается открытым: кто будет отвечать за все эти ужасы?

То, как коммунальные службы справляются с этими бедами, отчитывалась пока еще не ушедшая в отставку главная по ЖКХ в Петрозаводске Юлия Мизинкова.

На планерке присутствовал прокурор города Сергей Кокорев. После короткого выступления заместителя мэра он попросил назвать причины массовых аварий на сетях.

Мизинкова назвала несколько. Это аномальные температуры. Прокурор перебил чиновницу, подчеркнув, что живем мы не в Сочи, а фактически на Крайнем Севере.

Другая – это гнилые дома. В Петрозаводске 703 аварийных дома, которые необходимо расселить. Со слов Мизинковой, эти дома «априори не могут быть подготовлены к зимнему периоду в связи с аварийным состоянием». Еще одна причина – платежная дисциплина граждан из этих бараков, которая не дает качественно провести работы по подготовке к зимнему периоду.

Представитель надзорного ведомства потребовал других ответов.

«Аварийные дома не были готовы. То есть фактически получается, что мы не были готовы к данному сезону. Я правильно понял?»

- спросил Кокорев.

«Нет. Они не могли быть готовы. Но вся работа необходимая, которая была в пределах сил, средств, возможностей муниципальной управляющей компании «Петрогиц» и других управляющих компаний, была проведена», - говорила Мизинкова.

Прокурор попытался добиться от чиновницы ответа, почему же тогда возникли массовые аварии и можно ли было их избежать.

«Нет, избежать этого было нельзя», - резюмировала Мизинкова. С ее слов, ситуации случаются часто в признанных аварийными домах, а возможности снести и расселить их одномоментно нет. Но Кокорев не дал ей отклониться от темы и уйти в нюансы программы расселения и те успехи, о которых ранее докладывали в Минстрое, - о досрочном завершении одного из этапов расселения. Он привел пример: в аварийном доме замерзла холодная вода, так как на входе не была обеспечена изоляция холодной воды или не предусмотрен обогревающий кабель. По его мнению, это все указывает на нарушения.

Мизинкова попыталась отвести претензии к мэрии: «Если мы говорим о вводах в дома, то это не к администрации вопрос».

Ответ несколько рассмешил прокурора. Он указал на то, что мэрия должна взаимодействовать с управляющими компаниями. Прокурор также поинтересовался, как работают с теми, кто несвоевременно платит за коммунальные услуги. Мизинкова объяснила, что работу проводят управляющие компании. В частности, судебные взыскания по платежам в «Петрогиц» составили 6 млн рублей в прошлом году. Прокурор назвал эту сумму не такой великой. По его мнению, нужно активнее работать по взысканию с должников, подключать приставов и не перекладывать полностью ответственность на граждан, так как для этого власти и существуют, чтобы устранять такие проблемы.

«Вот поэтому никто не перекладывает (ответственность. - Прим. ред.). Несмотря на то что собираемость по ряду домов 12 тысяч рублей в год, работы проводились по этим домам», - заявила чиновница.

Коммунальщикам осталось разморозить 75 домов в Петрозаводске. Ситуации на объектах могут быть разные и сроки устранения сложно прогнозировать, отметила чиновница. Работы могут растянуться на десять дней. Прокурор поинтересовался, обеспечен ли подвоз воды и по всем ли адресам. Мизинкова заявила, что подвоз воды обеспечен.

Кокорев указал на то, что часто бывает так: организации отчитываются об устранении аварии, но эта информация не соответствует действительности либо авария возникает повторно. Появляются сообщения от людей, публикации в СМИ, жалобы в прокуратуру. Он пообещал, что ведомство даст этому оценку.

Мизинкова сказала, что у нее нет информации о том, что в каком-то доме отработали ситуацию и был отчет, а по факту работы не проводились. При этом она согласилась, что бывают повторные заморозки, но таких ситуаций не много.

«У вас нет надлежащего анализа ситуации, нет понимания, в моем видении, дальнейшего устранения нормального, и, соответственно, также работа идет. Я не могу назвать работу удовлетворительной в этом направлении по заморозке, по теплу, по отключению электроэнергии. Пусть это вас не напрямую, но так или иначе касается. Все это происходит. Оценку дать, наверное, удовлетворительную даже невозможно в данной ситуации».

Кокорев рекомендовал пересмотреть подходы, в том числе увеличить ресурсы, если есть возможность, чтобы был результат. «Хотелось бы, чтобы результат был не через десять дней, а буквально через сутки-двое максимум».

Сити-менеджер Инна Колыхматова согласилась с прокурором в вопросе своевременности принятия мер. Если бы работа началась раньше, не было бы столько заморозок.

«К сожалению, надо признать, минус в сфере организации подготовки и Петрогиц, и администрации города в сфере ЖКХ. Не сработали мы так, как должны»,

- сказала глава столицы Карелии.

Она также попросила сказать честно петрозаводчанам, что за десять дней с учетом того, как сейчас организована работа, проблема не будет устранена. Колыхматова попросила разработать план по устранению заморозок по каждому дому.

«Нужно оптимизироваться. Времени в принципе нет, надо начать работать».

Онлайн-трансляция совещания велась в паблике городской администрации. В комментариях горожане удивились тому, что прозвучала информация про подвоз воды. Также горожане написали, что в доме №8 на Птицефабрике люди выживают шестые сутки без отопления, а в доме №7 на Свирской, наоборот, слишком жарко – подъезд затопило кипятком и люди боятся свариться заживо.