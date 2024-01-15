Суд обязал владельца церкви в Карелии привести ее в божеский вид

Суоярвским районным судом Карелии рассмотрено гражданское дело по иску Управления по охране объектов культурного наследия к ответчику о понуждении к выполнению мероприятий по сохранению объекта культурного наследия «Церковь Никольская».

В судебном заседании установлено, что ответчику принадлежит объект недвижимого имущества – здание церкви, памятник истории и культуры. Законодательством Российской Федерации на собственника объекта культурного наследия возложена обязанность по его содержанию.

По результатам технического осмотра был составлен акт обследования объекта культурного наследования, в котором подробно отражено общее состояние объекта культурного наследия, его внешние, внутренние и декоративные архитектурно-конструктивные элементы, предметы прикладного искусства, также обследована территория объекта. Установлен ряд нарушений, касающихся содержания объекта культурного наследования, определен перечень необходимых работ по его сохранению.



Учитывая, что со стороны ответчика каких-либо мер по сохранению объекта предпринято не было, что в свою очередь, привело к систематическому ухудшению состояния объекта, повлекшему в настоящее время необходимости проведения полного комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия и приведения его в надлежащее состояние, решением суда требования Управления удовлетворены.

В 1589 году в Суйстамо была освящена православная часовня. В 1650 году был образован приход. В 1844 году в Суйстамо была построена деревянная Никольская церковь (архитектор Карл Людвиг Энгель).

Первоначально здание, выполненное в стиле классицизм, имело колокольню, которая не сохранилась до наших дней. Однако само здание стоит до сих пор. // Фото: паблик ВК «Суоярвский муниципальный округ».