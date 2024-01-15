Схема движения транспорта временно изменится в центре Петрозаводска

В связи с проведением крещенских купаний в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

По данным городской администрации, с 8:00 18 января до 4:00 19 января запретят остановку и стоянку автомобилей в районе пересечения проспекта Карла Маркса и аллеи Журналистов. Кроме того, с 20:00 18 января до 4:00 19 января будет запрещен въезд с проспекта Карла Маркса на аллею Журналистов.

Мэрия просит горожан, планирующих участие в крещенских купаниях, заранее планировать место для парковки. Всем водителям напоминают о необходимости строгого соблюдения ПДД. // Фото «Петрозаводск говорит»