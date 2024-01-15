В Карелии задержали семерых нарушителей государственной границы России
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Карелии задержали на территории Лахденпохского района семерых выходцев из стран Ближнего Востока. Они собирались незаконно пересечь государственную границу РФ.
Иностранные граждане были задержаны в пограничной зоне в районе поселка Райвио. Туда они прибыли на трех автомобилях, сообщает пограничное управление.
Нарушители двигались в сторону границы с целью незаконного убытия в Финляндию. Однако реализовать свой преступный замысел они не смогли - были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.
В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что документов на право пребывания в пограничной зоне иностранные граждане не имели.
Также задержаны трое водителей и возможный пособник нарушителей. Проводится проверка. // Фото: freepik.com.