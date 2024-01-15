Жителям поселка Карелии пришлось выйти на субботник и убирать снег

Активные жители п.Надвоицы, местные депутаты, служащие администрации и исправительной колонии вышли на субботник по расчистке центральной лестницы, соединяющей железнодорожный вокзал с поселком, сообщает паблик «Сегежский район».

Подписчики сообщества уточняют, что лестницу почистили от снега первый раз с начала года.

"До нового года лестницу чистили дворники надвоицкого городского поселения, теперь у нас округ. Кто и когда почистит лестницу в следующий раз? До следующего субботника?"

- спрашивают жители поселка Надвоицы.

Также в комментариях местные жители называют эту акцию пиаром и советуют сотрудникам администрации лучше работать на своих местах. // Фото: паблик "Сегежский район".