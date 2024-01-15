Молодому человеку из Карелии не дали пойти воевать на стороне Украины

Установлен житель Карелии, высказывающий намерения выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в составе националистического батальона «Азов» (организация запрещена на территории РФ).

Управление ФСБ по Карели объявило официальное предостережение жителю Петрозаводска о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления пресечены намерения гражданина совершить противоправные действия, влекущие за собой уголовную ответственность.

Как сообщает УФСБ, молодой человек осознал возможную противоправность своих действий и отказался от их совершения.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение государственной измены предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. // Фото: УФСБ по Карелии.