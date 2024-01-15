Миллион выделили на разморозку сетей в аварийных домах Петрозаводска

В рамках режима повышенной готовности по решению комиссии по ЧС администрации Петрозаводска выделен один миллион рублей по устройству греющих кабелей.

Их установят в 25 аварийных домах. Об этом сегодня на планерке сообщила руководитель председателя городского комитета ЖКХ Юлии Мизинковой. По словам чиновницы, оборудование закуплено. К работам специалисты приступят 15 января.

По ее словам, было зафиксировано 500 заморозок на сетях, из них 266 домов находятся на обслуживании у управляющей компании «Петрогиц».

Всего же в управлении этой муниципальной конторы находится 470 домов, из них 364 признаны аварийными и подлежащими сносу. По состоянию на восемь часов вечера 14 января оставалось 125 заморозок на сетях. // фото скриншот онлайн-трансляции с мэрии