В России зафиксирован рост числа зависимых от алкоголя

В России впервые за последние десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Росстат.

С 2010 по 2021 год число пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тысяч до 53 тысяч человек. Однако в 2022 году врачи выявили 54,2 тыс. таких пациентов. Опрошенные “Ъ” эксперты объясняют откат комплексом причин: пандемией, социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитических противостояний».

«Мы имеем статистику только по наркологическим диспансерам, а это вопрос, обратился человек за помощью или нет. В последние годы возрастает количество людей, которые обращаются анонимно в негосударственные учреждения и не попадают в статистику",

— подчеркнул завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медуниверситета Владимир Менделевич.

Под наблюдение государства берутся не только пациенты с зависимостью, но и люди с так называемым пагубным употреблением. Если зависимость можно подтвердить на основании медицинских исследований, то пагубное потребление алкоголя с вредными последствиями — это "социальный диагноз".

По словам Менделевича, профессиональному сообществу важнее знать статистику об алкогольных психозах — ведь они возникают только у тех людей, которые дошли до тяжелой стадии зависимости. По наблюдениям специалистов, в последние годы количество алкогольных психозов «резко увеличивается». // Фото: freepik.com.