Белый медведь Умка умер в зоопарке из-за брошенной в вольер игрушки

В зоопарке Екатеринбурга умер белый медведь по кличке Умка, который жил там с 1998 года. Причиной смерти хищника стала брошенная в вольер детская игрушка. Грустную историю приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В зоопарке рассказали, что кто-то из посетителей бросил медведю детский мячик. Маленький предмет был не предназначен для игр такого большого зверя. Умка проглотил мячик, и тот остался у него в желудке. Последствия оказались фатальными.

Умка жил в зоопарке с 1998 года. Он родился на воле, но рано остался без матери. Медвежонка отбили у стаи собак на Чукотке местные жители. После этого детеныш прожил четыре месяца в сарае, его кормили рыбой и мясом тюленей и моржей. Повзрослев, хищник стал представлять опасность, поэтому 24 апреля 1998 года его на самолете отправили на Урал. Фото Екатеринбургского зоопарка