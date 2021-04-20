Мэрия Сортавалы может попасть в Книгу рекордов России

Совет Сортавальского городского поселения направил заявку в Книгу рекордов России. Поводом стали многочисленные запросы контролирующих органов на проверку деятельности администрации столицы Северного Приладожья.

Сортавала претендует на звание самого проверяемого муниципалитета в России. Об этом мэр города Сергей Крупин рассказал в интервью «Чернике». За полгода в адрес администрации Сортавалы поступило 1042 запроса из различных структур. То есть за 27 недель 38,6 запроса в неделю, 7,72 запроса в каждый из пяти рабочих дней.

Запросы сыплются из сортавальской прокуратуры, МВД, Минфина, Роспотребнадзора и налоговой инспекции. Каждое письмо требует ответа, к которому нужно приложить сопроводительные документы и сведения. Ответы в различные структуры в сортавальской администрации меряют коробками. Также в город с внеплановой проверкой прибыли девять сотрудников Минфина Карелии.

Сергей Крупин считает, что целью таких действий является «желание заблокировать работу городской администрации, чтобы она не могла заниматься насущными делами».

Сортавала - не первый город, который претендует на звание рекордсмена по проверкам. Ранее аналогичный запрос поступал от мэрии Самары.

Ранее министр финансов республики Елена Антошина обвинила руководство Сортавальского городского поселения в том, что муниципалитет не вписывается в нормативы, связанные с содержанием муниципальных чиновников. По данным министерства, в администрации Сортавалы вместо «нормативных» 11 человек трудится 17 чиновников. В ответ Крупин был намерен подать в суд на министра за фейк.