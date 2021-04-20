В России упрощено получение налоговых вычетов по НДФЛ

Владимир Путин подписал закон об упрощении получения налогового вычета по НДФЛ. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданам больше не нужно заполнять декларации и собирать документы. Получить налоговый вычет можно будет на сайте Федеральной налоговой службы.

С введением упрощенного порядка срок проведения стандартной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней вместо обычного месяца. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Фото v-shature.ru