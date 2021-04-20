Путин подписал закон о приоритете детей силовиков при зачислении в вуз

Владимир Путин подписал закон о приоритете детей сотрудников Росгвардии и МВД на зачисление в вузы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, дается детям сотрудников органов внутренних дел, а также детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии. Стаж службы родителей при этом должен составлять 20 и более лет.

Аналогичные преимущества у детей бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж 20 и более лет. В документе подчеркивается, что приоритет при поступлении дети силовиков могут получить при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Фото levencovka.ru