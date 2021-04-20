Россия ограничила полеты над Черным морем и Крымом

Зону полетов над Черным морем и частью Крыма посчитали опасным для полетов самолетов.

В связи с чем России временно ограничила полеты. Запрет введен с 20 по 24 апреля, передает «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение пилотов (NOTAM).

В зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров вошло пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря. Зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается. (фото realnoevremya.ru)