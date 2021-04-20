20 апреля 2021, 15:34
Потолок обрушился на детей во время урока в школе в Армавире
Трое детей пострадали в происшествии в одном из учебных заведений Краснодарского края
В Краснодарском крае на школьников прямо во время урока рухнул потолок. Инцидент случился в школе №2 Армавира, сообщает РИА Новости.
По данным городских властей, после инцидента на место была вызвана скорая помощь. Все дети были осмотрены, у троих из них были выявлены ушибы. Серьезных повреждений никто не получил. Обрушилось около 10 квадратных метров потолочного покрытия.
Уточняется, что школа введена в эксплуатацию в 1955 году. После инцидента объявлено о проведении проверок во всех учебных заведениях Армавира.
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту ЧП. Фото ria.ru