Потолок обрушился на детей во время урока в школе в Армавире

В Краснодарском крае на школьников прямо во время урока рухнул потолок. Инцидент случился в школе №2 Армавира, сообщает РИА Новости.

По данным городских властей, после инцидента на место была вызвана скорая помощь. Все дети были осмотрены, у троих из них были выявлены ушибы. Серьезных повреждений никто не получил. Обрушилось около 10 квадратных метров потолочного покрытия.

Уточняется, что школа введена в эксплуатацию в 1955 году. После инцидента объявлено о проведении проверок во всех учебных заведениях Армавира.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту ЧП. Фото ria.ru