Бегающих по Петрозаводску лосей сняли на видео

В Петрозаводск пришли лоси. Бегающих по городу животных сняли очевидцы, видео опубликовано в группе «Подслушано в Птз» (осторожно, присутствует ненормативная лексика).

Отмечается, что лось и лосиха метались по дворам на Ключевой. «Мать честная, как на работу-то идти?», - задалась вопросом автор ролика, женщина снимала все из окна квартиры.

В сообщении указывается, что лосиха в итоге умерла, а лось убежал. // Фото: скриншот видео «Подслушано в Птз»