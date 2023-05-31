Пригожин прокомментировал фотографии с отдыха своих детей в Карелии

В телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ», позиционирующим себя как место, где раскрывают тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков, появилась серия фотографий и видео с отдыха компании молодых людей в Карелии. Судя по информации из мессенджера, на снимках запечатлены дети основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина - Павел и Вероника. В описании указывалось, что записи были сделаны в то время, когда «во всю шла бахмутская мясорубка». На одном фото – макароны быстрого приготовления:

«Изюминкой» вечеринки стал доширак с выложенными на нем майонезом буквами SVO (или ZVO)…»

Евгений Пригожин отреагировал на появившуюся публикацию. Его слова приводит пресс-служба в группе «ВКонтакте» и телеграм-канале.

По его словам, фотографии были сделаны в июне-июле 2022 года в Карелии, где отдыхали его дети. Сами снимки, с его слов, были похищены киберподразделением министерства обороны с аккаунта одного из друзей его сына и были размещены в провластных телеграм-каналах.

«Ели они доширак, да, и коренья варили. Ну доширак, кому, что не нравится? Какие есть претензии? «Бахмутская мясорубка» началась 8 октября. Поэтому посмотрите, вы на заднем фоне видите желтые листья или выпавший снег?» - сказано в заявлении основателя ЧВК.

Пригожин заявил, что не знал о существовании этих фото- и видеозаписей иначе бы сам выложил их в Сеть. // фото скриншот с VK-паблика