Бдительный петрозаводчанин помог задержать пьяного водителя

Житель Петрозаводска днем 10 июля заметил пьяного автомобилиста и позвонил в Госавтоинспекцию. В пресс-службе ведомства сообщили, что мужчина на Renault ехал по улице Мелентьевой.

Его остановили на Шуйском шоссе. За рулем был явно пьяный 50-летний мужчина. Его состояние подтвердил алкотестер.

Оказалось, что водителя лишили прав за аналогичное нарушение в прошлом году. Теперь могут возбудить уголовное дело.

Другого водителя отстранили от вождения на улице Гоголя. За рулем Toyota в нетрезвом состоянии находился 32- летний мужчина. Ему грозит штраф и лишение прав. Автомобили переместили на спецстоянку. // фото: ГИБДД Петрозаводска