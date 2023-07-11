11 июля 2023, 14:45
Бдительный петрозаводчанин помог задержать пьяного водителя
Горожанин заметил автомобилиста, который сел за руль нетрезвым и без прав
Житель Петрозаводска днем 10 июля заметил пьяного автомобилиста и позвонил в Госавтоинспекцию. В пресс-службе ведомства сообщили, что мужчина на Renault ехал по улице Мелентьевой.
Его остановили на Шуйском шоссе. За рулем был явно пьяный 50-летний мужчина. Его состояние подтвердил алкотестер.
Оказалось, что водителя лишили прав за аналогичное нарушение в прошлом году. Теперь могут возбудить уголовное дело.
Другого водителя отстранили от вождения на улице Гоголя. За рулем Toyota в нетрезвом состоянии находился 32- летний мужчина. Ему грозит штраф и лишение прав. Автомобили переместили на спецстоянку. // фото: ГИБДД Петрозаводска