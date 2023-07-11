Мужчина предотвратил убийство в Карелии

Мужчину едва не зарезали на севере Карелии. Все случилось осенью прошлого года в лесной избушке на берегу реки Сула в Муезерском районе.

Трое мужчин отдыхали после рыбалки, отдых сопровождался распитием спиртного. Когда один улегся спать, между двумя другими возник конфликт. 64-летний мужчина задумал убить оппонента, дважды ударил его ножом в грудь и полоснул по плечу. От криков проснулся третий мужчина и помешал случиться трагедии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Нападавшего арестовали, вину он признал частично. Суд вынес обвинительный приговор и назначил 64-летнему мужчине наказание в виде шести лет колонии строгого режима, сообщили в региональном Следкоме. // фото пресс-служба СУ СК по РК