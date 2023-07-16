Барьеры на дорогах – в Карелии установили более 8 км ограждений

8300 погонных метров барьерных ограждений установили на дорогах региона в трех районах Карелии. Речь идет о Прионежском, Пряжинском и Олонецком.

В карельском Минтрансе уточнили, что ограждения со светоотражателями установили на участках дорог Педасельга - Ладва Ветка, Усланка - Мегрега - Обжа, Лососинное - Машезеро, Соломенное – Ялгуба - Суйсарь, подъезд к деревне Нурмолицы, Видлица - Кинелахта – Ведлозеро.

Также на дорогах установили 650 знаков, обновляют разметку, на некоторых участках наносят продольные и поперечные шумовые полосы.

В министерство добавили, что в этом году дополнительно планируют установить 4600 погонных метров барьеров и 352 погонных метров пешеходных ограждений, 1690 новых дорожных знаков и 759 сигнальных столбиков на региональных трассах. Также нанесут линии разметку площадью более 29 тыс. кв. метров. // фото пресс-службы регионального Минтранса