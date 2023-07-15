В Карелии фиксируют рост ДТП при обгоне

С начала года в Карелии зафиксировано более 2000 нарушений правил выезда на встречную полосу.

На федеральных трассах зафиксирован рост ДТП, связанный с нарушением правил обгона. За полгода в 22 авариях травмированы 25 человек, 22 погибли, сообщили в ГИБДД.

В Сортавальском районе на магистрали А-121 остановили местного жителя, совершившего обгон в зоне действия знаков, запрещающих подобный маневр.

В ведомстве напомнили, что за нарушение правил обгона предусмотрена административная ответственность со штрафом в размере 5000 рублей или лишением прав от 4 до 6 месяцев. // фото ГИБДД РК