Мэрия разрешит левый поворот с Невского

С 3 августа на проспекте Невского изменят схему движения по одной из полос, предупредили в администрации Петрозаводска.

Водителям разрешат поворот на Калинина в направлении улицы Правды. Знак, который разрешал левый поворот лишь общественному транспорту, демонтируют.

Вместо него повесят знаки, предписывающие движение согласно новой схеме. Таким образом хотят разгрузить проспект. // фото VK-паблик администрации города