Баня горела накануне в Олонце

Огненное ЧП произошло накануне вечером в Олонце на улице Карла Маркса возле дома №44. 21 марта в 21:35 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района

привлекались для ликвидации пожара в частной бане, рассказали в МЧС по Карелии. В ликвидации пожара участвовало 7 человек. В 21:44 пожар был ликвидирован.

В министерстве напомнили номера телефонов на случай чрезвычайных ситуаций - «01», с сотовых телефонов – 101,112-1. Также действует единый «телефон доверия» МЧС - (88142) 79-99-99.