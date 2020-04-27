Банковскую карту пенсионера обчистил его знакомый

Пенсионер из Беломорска лишился четырех тысяч рублей: деньгами 67-летнего мужчины решил воспользоваться его 40-летний знакомый. Пропажа обнаружилась, когда беломорчанин решил проверить баланс своей банковской карты, сообщает пресс-служба карельского МВД.

Полицейские вскоре вычислили подозреваемого: выяснилось, что он решил воспользоваться удобной ситуацией - пенсионер попросил мужчину дойти до банкомата и снять деньги с его карты, ссылаясь на плохое самочувствие.

Мужчина решил на 4000 рублей больше и забрал их себе. Вырученные деньги он потратил на алкоголь. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.