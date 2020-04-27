Два летних дома пострадали от огня в Карелии

Вчера, 26 апреля, в 7 часов 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что в деревне Уссуна Гирвасского сельского поселения горит дачный дом. На место происшествия выехали пожарные из поселка Гирвас и города Кондопога.

Когда преодолев значительное расстояние, первые пожарные прибыли к месту вызова, то деревянное строение уже было объято огнем и пламя перекинулось на соседний дачный дом. Установив мотопомпу на реку Уссуна, расположенную в 100 метрах от места происшествия, пожарные обеспечили бесперебойную подачу воды, что облегчило борьбу с огнем.

В результате пожара один дачный дом, принадлежащий жителю Кондопоги, был значительно поврежден огнем. Второй дом у огня пожарные отстояли. В соседнем деревянном строении огнем была повреждена только наружная стена на площади 10 квадратных метров. Сейчас по этому происшествию проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит выяснить причину пожара и установить материальный ущерб.